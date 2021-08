Filha de Rafael Vitti e Tatá Werneck tenta fazer mágica em vídeo

O ator Rafael Vitti explodiu o fofurômetro da web ao postar um vídeo da filha Maria Clara, de apenas 1 ano e 10 meses, tentando fazer um número de mágica. A criança é fruto do relacionamento com a apresentadora Tatá Werneck.

No vídeo do Instagram, a menina aparece com uma bola na mão direita, que ela esconde atrás das costas, momento em que passa a bola para a mão esquerda e, em seguida, exibe a mão direita novamente já sem a bola, mostrando que o objeto desapareceu. Na sequência, Maria Clara mostra a bola que está na mão esquerda. A postagem atingiu 1,7 milhão de visualizações.

Rafael escreveu no post: "Impressionante como eles copiam tudo. O exemplo realmente é a melhor maneira de ensinar alguma coisa. Nova aluna de mágica".

Não por acaso, o ator vai interpretar um mágico em "Além da Ilusão", próxima novela das 18 horas, na Globo.