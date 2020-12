Filha de Nicette Bruno mostra mãe tocando música que fez para Paulo Goulart

Beth Goulart, filha da atriz Nicette Bruno, fez mais uma homenagem à mãe usando as redes sociais, mostrando Nicette, que morreu no domingo (20), vítima da covid-19, tocando piano. No vídeo, Nicette toca uma música feita para Paulo Goulart, que foi seu marido. Ele morreu em 2014.

"Vídeo da gravação para o espetáculo "Perdas e Ganhos" da música que mamãe fez para meu pai. Momento de inspiração e saudade", legendou Beth.Nicette foi cremada na tarde de segunda-feira (21) em uma cerimônia no Rio de Janeiro, depois de passar semanas internada por complicações da covid-19.

Segundo Beth, a mãe estava cumprindo rigorosamente o isolamento social, mas foi infectada por um parente que foi visitá-la. As cinzas da atriz serão levadas para o cemitério da Consolação, onde Paulo Goulart está enterrado. Os dois foram casados por 60 anos, até a morte do ator em 2014, e tiveram três filhos, Bárbara, Paulo e Beth, todos seguiram carreira no meio artístico.