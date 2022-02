Filha de Maurício Mattar vende conteúdos íntimos e pai reage

Petra Mattar, filha de Maurício Mattar, entrou no OnlyFans, plataforma destinada para conteúdos sensuais, e anda ganhando dinheiro por lá. Mas como o seu pai reagiu a essa novidade?

"Ele não lida. Meu pai sabe exatamente quem eu sou, ele não se importa com isso. Ele só me disse que não precisava ser algo muito escancarado, e eu concordei", disse a cantora.

A influenciadora cobra 36 dólares, equivalente a pouco mais de R$ 180. O perfil foi criado recente e entrega conteúdos mais ousados de Petra.

"As pessoas sempre vão ter alguma opinião sobre você, ou um pré-julgamento. O que importa para mim é que minha família e meus amigos sabem quem é a Petra e conhecem meu coração. A Petra não é só um corpo, ninguém é. Eu sou muito segura de mim, da minha personalidade e do meu conteúdo. O que as pessoas que nem me conhecem direito pensam de mim é problema delas. Quando você liga o botão do 'foda-se' fica muito mais fácil de viver", declarou.