Filha de Juliano Cazarré recebe alta de UTI e vai para quarto de hospital

Juliano Cazarré compartilhou uma boa notícia com os seguidores nesta sexta-feira (15). A filha do ator, a pequena Maria Guilhermina, recebeu alta da UTI e foi para o quarto do hospital onde está internada, em São Paulo. As informações são do GShow.

"Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e hoje, graças ao bom Deus, à intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, à todas as missas, terços e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI. Estamos muito felizes aqui em casa, comemorando", anunciou o ator, que tem feito sucesso como o Alcides, de "Pantanal".

Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho. A criança é fruto do relacionamento do ator com a stylist e jornalista Letícia Cazarré.

A bebê precisou fazer uma cirurgia no coração por causa de uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, que causa aumento do átrio, o que resulta em insuficiência cardíaca congestiva e fluxo insuficiente de sangue vermelho para o corpo.

Enquanto Letícia fica com a menina, Cazarré cuida dos outros filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.