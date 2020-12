Filha de Angélica usa fantasia de fada Bela para homenagear mãe

Angélica ganhou uma homenagem inusitada da filha caçula na noite de ontem. Celebrando a chegada dos 47 anos da mãe, Eva se fantasiou de fada Bela, personagem interpretada pela apresentadora em "Caça Talentos". Nas redes sociais, Angélica compartilhou o momento com os seguidores. "E o meu dia termina com uma surpresa da minha #Eva ela se produziu de fada bela e veio me homenagear 😍 fofaaaaa , te amo filha", escreveu na legenda do vídeo publicado.

Na última semana, a apresentadora mostrou nos Stories do Instagram a filha assistindo a série "Caça Talentos", sucesso dos anos 90. "Caça Talentos e minha Eva", escreveu Angélica na publicação.