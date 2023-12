Festa de pai de Joesley e Wesley Batista tem governadores, Safadão e congestionamento de jatinhos

A comemoração dos 90 anos de José Batista Sobrinho, fundador da JBS e pai dos irmãos Joesley e Wesley Batista, reuniu centenas de pessoas, entre eles muitos políticos. Além dessas presenças, a festança teve congestionamento de jatinhos dos convidados e show de artistas renomados de sertanejo.

A festa ocorreu nesta quarta-feira (13) na fazenda Santa Luzia, em Aruanã (GO), município que fica cerca de 300 km de Goiânia, e adentrou a madrugada de quinta (14).

Na lista de convidados o número ultrapassava mil pessoas, entre empresários, artistas e integrantes do mundo político e jurídico. A coluna Igor Gadelha apurou que estavam presentes: deputados federais, senadores e pelo menos três governadores marcaram presença na comemoração: Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Ratinho Júnior, (PSD), do Paraná.

A maioria dos convidados foi para a festa de jatinho. A fazenda tem uma pista de pouso própria, e a quantidade de veículos aéreos provocou um congestionamento na região. Algumas pessoas relataram que os convidados enfrentaram fila de até uma hora e meia para conseguir pousar. Esse congestionamento aéreo fez o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), desistir de ir à festa.

A música ficou por conta de artistas renomeados do sertanejo e do forró, com Daniel, Bruno (da dupla Bruno e Marrone), Wesley Safadão e da dupla Henrique e Juliano.