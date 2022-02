Fertilização in vitro: saiba quanto custou para Viviane Araújo engravidar depois dos 45 anos

No sábado (19), Viviane Araújo revelou que estava grávida, aos 46 anos, do primeiro filho, fruto de uma fertilização in vitro (FIV). A rainha de bateria do Salgueira não foi a única que recorreu ao procedimento para engravidar. As atrizes Fabíula Nascimento, mãe dos gêmeos Roque e Raul, e Nanda Costa, das gêmeas Kim e Tiê, também realizaram o procedimento depois de completar 40 anos. Entenda como funciona a fertilização in vitro, quais são as regras para ter um bebê in vitro no país e quanto custa o procedimento:

O que é uma fertilização in vitro?

A fertilização in vitro, ou conhecida como FIV, é uma reprodução assistida, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozóide é feito dentro de um laboratório, e não dentro do corpo femenino de forma natural. Após a fertilização, o embrião é colocado dentro do útero, podendo gerar ou não a gravidez. Na gestação, pode vir mais de um bebê.

Quem pode fazer uma fertilização in vitro?

O procedimento pode ser feito em mulheres inférteis com mais de 40 anos, que recebem os óvulos de doadoras mais novas, ou casais lésbicos, com espermatozoides doados. No Brasil, ainda é permitido que uma segunda mulher engravide usando o óvulo de outra. A fertilização in vitro também é indicada para:

Mulheres que possuem problemas nas trompas e não conseguem realizar o ciclo da fecundação;

Pacientes que têm problemas de ovulação;

Mulheres que possuem endometriose;

Homens que possuem concentração de esperma abaixo da média;

Parceiros que correm o risco de transmitir algum distúrbio genético ao suposto filho (a). Neste caso, pode ser feito testes genéticos antes de implantar o embrião;

Pacientes que possuem histórico de mioma uterinos, que são comuns entre mulheres de 30 e 40 anos;

Pessoas com infertilidade inexplicadas;

Relações lésbicas quando, por exemplo, a mulher que quer ter filho não tem útero, ou quando corre o risco de engravidar;

Pacientes que realizaram laqueadura, ou seja, tiveram as trompas ovarianos cortadas ou bloqueadas para evitar a gravidez;

Mulheres que foram expostas a radiação e quimioterapia. Neste caso, estas podem ter os óvulos congelados antes de iniciar o tratamento e, no futuro, fertilizados.

O que é preciso para fazer uma fertilização in vitro no Brasil?

De acordo com a resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal de Medicina a paciente precisa/ou pode:

Ter idade máximo de até 50 anos;

Não pode tentar selecionar o sexo do bebê ao menos que seja para evitar doenças (em maioria, ligadas ao cromosso Y);

Casais homoafetivos e pessoas solteiras podem realizar o procedimento;

Casais homoafetivos em que mulher transfira o útero para a parceira realizar a gestação.

Quanto custa uma fertilização in vitro?

Em média, a paciente pode gastar entre R$ 15 a 20 mil reais para uma fertilização in vitro.

Quais são os ricos de uma fertilização in vitro?

De acordo com especialistas, um dos principais riscos de uma fertilização in vitro é a gravidez de múltiplos, ou seja, é quando vários bebês nascem em uma única gestação. Além da prematuridade, aborto espontâneo, sangramento ou infecções no momento do procedimento e gravidez ectópica, quando o embrião se instala fora do útero.

Quais são as chances de uma fertilização in vitro dar certo?

Segundo dados do NHS - o SUS britânico -, as chances de um nascimento a partir da fertilização in vitro depende da idade da mãe. Veja a seguir:

32% para mulheres com menos de 35 anos;

25% para mulheres de 35 a 37 anos;

19% para mulheres de 38 e 39 anos;

11% para mulheres de 40 a 42 anos;

5% para mulheres de 43 e 44 anos;

4% para mulheres com mais de 44 anos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)