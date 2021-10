Após fertilização in vitro, mulher de 70 anos dá à luz um bebê na Índia

Após tentar engravidar sem sucesso por décadas, uma mulher indiana conseguiu dar à luz um bebê aos 70 anos. Jivunben Rabari foi submetida a um método de fertilização em vitro junto como o marido, Maldhari, 75, com quem é casada há 45 anos. O fato ganhou destaque no noticiário do país nesta segunda-feira (18). As informações são do portal Metrópoles.

O médico Naresh Bhanushali, responsável pelo procedimento de reprodução assistida, confessou que nem mesmo ele acreditava que isso seria possível. “Quando eles vieram a primeira vez, dissemos que não poderiam ter um filho com essa idade. Mas eles insistiram e disseram que vários outros familiares fizeram isso”, contou. Bhanushali reconheceu que o caso é raríssimo.

Jivunben deu à luz um menino, que nasceu há cerca de um mês. Antes dela, uma outra indiana chamada Mangayamma Yaramati também ficou célebre por ter dado a luz a gêmeos em setembro de 2019. Ela tinha 74 anos e também usou o método de fertilização in vitro.