Fernanda Souza e Eduarda Porto vão juntas ao aniversário de Bruno De Luca

A atriz Fernanda Souza e a namorada Eduarda Porto estiveram presente no aniversário de 40 anos do Bruno De Luca, amigo e um dos cupidos do casal. A celebração aconteceu na última quinta-feira (16) e contou com a participação de familiares e outras celebridades, como Luciano Huck, Fernanda Rodrigues e o comediante Serginho Mallandro. As informações são do site Caras.

Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro em abril deste ano. O anúncio foi feito pelas redes sociais. O registro da festa é o primeiro clique das duas juntas após assumirem o namoro.

Bruno disse que não “tava nos meus planos comemorar” os 40 anos, mas mudou de ideia como uma forma de celebrar a vida, frente a vários acontecimentos como perdas de entes queridos. “A vida que é curta, que é maravilhosa. Que é injusta, que é cruel, que não tem piedade de ninguém. Que leva os outros assim, sem motivo aparente. Que é prazerosa. Que tem seus altos e baixos. A vida que é frágil. Mas que vale a pena. E só vale a pena pelas pessoas que a gente ama e convive. Por isso tentei chamar todo mundo que já passou pela minha vida”, disse.