Fernanda Gentil emocionou internautas após desabafar ao vivo sobre o caso Mari Ferrer

Fernanda Gentil sensibilizou internautas após fazer um desabafo emocionado sobre o caso de Mari Ferrer durante o “Encontro” da manhã desta quarta-feira (4).

A apresentadora, que está cobrindo as férias de Fátima Bernardes, aproveitou a “deixa” da matéria sobre o assunto para oferecer apoio às vítimas de abuso.

Desde ontem, uma onda de protestos contra a sentença, que foi resumida pela mídia como uma absolvição por "estupro culposo", tomou conta das redes sociais, ganhando repúdio de diversas pessoas públicas.

Gentil pedindo licença ao seu parceiro de programa, André Curvello, para falar sobre a importância do apoio à Mariana Ferrer, que teve fotos supostamente sensuais expostas no julgamento e sofreu ofensas do advogado do réu André de Camargo Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, que afirmou que ela posou em "posições ginecológicas" para os ensaios.

"Eu, como mulher, falando em uma TV aberta que tem um poder e um alcance incalculáveis. Isso significa por exemplo, que agora, nesse momento, estão me ouvindo centenas de vítimas de abuso, de estupro, milhares de parentes de vítimas, e também muitos abusadores, né. Então, eu me sinto na obrigação de reforçar pra você que tá vendo a gente agora que não existe estupro culposo, ou seja, um estupro sem intenção, não existe também estupro leve, meio abuso sexual e nem 'sem querer'. Quem faz, sempre faz com a intenção de fazer, então a gente não pode ignorar esse crime, gente, silenciar as vítimas e muito menos aliviar os culpados", defendeu a jornalista.

"É muito importante, né, a gente falar sobre isso e da maneira como tem sido falado. Quando eu digo a gente é toda a gente mesmo, tá, homens e mulheres. Nós mulheres porque emprestar a nossa voz pra essa causa nos faz mulheres muito mais fortes, sem dúvida nenhuma. E o homem porque ele como marido de uma mulher, ou pai de uma menina, ou irmão de uma mulher, filho de mãe, tio de uma sobrinha, quando abraça essa causa ele abraça todas essas mulheres, né, Curvello, que ele ama e com quem ele convive, e isso é muito admirável em um homem. Afinal de contas quem levanta essa bandeira, só pra resumir, seja homem, mulher, bicho, ou coisa, está gritando a todos os pulmões, pra todo mundo ou coisa, está gritando a todos os pulmões, pra todo mundo ouvir, que entende que 'não é não'", completou.

Fernanda foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após a declaração emocionada, ganhando elogios dos internautas por levantar a pauta em defesa da jovem catarinense em um programa matutino, conhecido pelo tom mais leve.

