Felipe Titto explica sobre afastamento da ‘Dança dos Famosos’: 'Não sinto cheiros e gostos'

Felipe Titto usou o Instagram para falar sobre o seu estado de saúde. No último domingo (8), foi anunciado que o ator seriado afastado do quadro “Danças dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”, por ele ter dado positivo para a covid-19.

“Sintomas já não tenho quase nenhum, com exceção do olfato e paladar que ainda estão um pouco fracos e não sinto bem o cheiro e o gosto das coisas", explicou Titto, em vídeo publicado nos stories.

O ator afirmou que está buscando tratamentos alternativos para uma rápida recuperação. "Fui a uma clínica fazer um ofurô de ozônio. Estou buscando todas as opções possíveis para negativar rápido e tirar isso do meu corpo", contou.