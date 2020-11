Felipe Neto reclama de perder R$ 17 mil em duas horas e vira alvo de críticas: 'Quer cesta básica?'

Após o YouTube ficar fora do ar durante por duas horas na noite da última quarta-feira (11), Felipe neto usou as redes sociais para reclamar sobre ter perdido aproximadamente R$ 17 mil no curto período, e virou piada na internet.

"Quer uma cesta básica? Eu posso arrecadar pra você", debochou um internauta sobre o "problema de rico" do youtuber, que virou um dos assuntos mais comentados do Twitter hoje (12).

Na publicação feita em seu perfil do Twitter, Felipe compartilhou com os seguidores uma estimativa do dinheiro que deixou de ganhar graças à instabilidade da plataforma. Ele mostrou um gráfico com os dados de audiência de seu canal.

"Calculando os danos. A queda do YouTube por duas horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1,6 milhão de visualizações durante o período. Tive em torno de 3,3 mil dólares de prejuízo, o que dá aproximadamente 17 ,7 mil reais. Bizarro", lamentou o criador de conteúdo.

Calculando os danos...



A queda do Youtube por 2 horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1.6 milhão de visualizações durante o período.



Tive em torno de 3.3 mil dólares de prejuízo, o que dá aproximadamente 17.7 mil reais.



Bizarro. pic.twitter.com/iinHF4LHxD — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) November 12, 2020

O desabafo feito pelo youtuber gerou polêmica e piadas nas redes sociais, tornando Felipe Neto alvo de críticas por ostentar sua fortuna, apesar de várias vezes julgar pessoas ricas.

Veja algumas reações:

vamo desejar forças pro felipe neto que perdeu 17 mil reais hoje@felipeneto quer uma cesta basica eu posso arrecadar pra voce — DOUGRAS (@dougraz) November 12, 2020

É filha da putagem e hipocrisia que chama né? Quer questionar o acúmulo exagerado de capital Felipe Neto? Começa pelo seu babado, otário. pic.twitter.com/qvMSdpMkwc — Camila Abdo (@camila_abdo) November 12, 2020