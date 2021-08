Fátima Bernardes deve seguir afastada do 'Encontro' nesta semana

A apresentadora Fátima Bernardes seguirá afastada por mais alguns dias do programa "Encontro". Fátima apresentou uma indisposição na madrugada desta terça-feira (17) e precisou se ausentar do trabalho. "A apresentadora está bem e testou negativo para a Covid-19, mas, seguindo o protocolo, permanecerá em casa por mais alguns dias", informou a assessoria de imprensa da Globo para a colunista Patrícia Kogut.

Enquanto isso, Fernanda Gentil estará à frente da atração nesta quarta (18). Fátima ainda participou do programa nesta terça-feira (17). À distância, ela deixou um recado nas redes sociais para Elba Ramalho, que comemorou seus 70 anos no palco. "Parabéns pelo aniversário, pelo talento e pelo respeito à nossa cultura", escreveu a apresentadora no Twitter.