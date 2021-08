Fãs resgatam encontro de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira há 9 anos, no 'Domingão'

A atriz Paolla Oliveira e o cantor e compositor Diogo Nogueira se encontraram no palco do "Domingão do Faustão" como jurados do quadro "Dança dos Famosos", em 2012. Os fãs entusiasmados com o relacionamento dos artistas, resgataram as imagens dos dois sentados lado a lado e passaram a comentar sobre a "sintonia antiga" entre eles.

O casal assumiu relacionamento em julho. Recentemente, a atriz ganhou uma música do namorado como presente.

Paolla está no ar na "Super Dança", concorrendo na etapa final do concurso.