Paolla Oliveira fala para fãs que ganhou uma música do namorado

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um momento de alegria ao lado do namorado, Diogo Nogueira. No Instagram, ela publicou um vídeo do cantor gravando uma nova música e revelou que se trata de um presente para a atriz.

“Imagina quem acabou de ganhar um presente? Quem é ela? Quem tá doido pra ouvir completa e dançar com a gente?”, escreveu na legenda.



No vídeo, é possível notar o cantor recitando um trecho, que diz: “Um raio de sol invadiu a minha casa, um anjo sem azar, é ela, a Bela e a Fera (...) Moça bonita, a mais bonita é ela”. Em certo momento, Diogo aponta para Paolla quando fala sobre a moça bonita.