Famosos reagem contra a PL que pretende proibir o casamento homoafetivo no país

O casamento homoafetivo, que é um direito constituído desde 2011 via decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), está no centro das discussões desta semana. Isso porque será elaborado um novo texto, como Projeto de Lei (PL), que visa a proibição da união de casais do mesmo sexo. O documento ia ser votado na quarta-feira (27), na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, mas foi adiado. A comunidade LGBTQIA+ foi mobilizada nas redes sociais e diversos famosos se pronunciaram contra.

A questão foi reacendida com a apresentação de um relatório pelo deputado Pastor Eurico (PL-PE), alegando que o STF teria "usurpado a competência do Congresso Nacional, exercendo atividade legislativa incompatível com suas funções típicas". A cantora Ludmilla, que é casada com a influencer Brunna Gonçalves, compartilhou um vídeo do casamento e escreveu um texto em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, também se manifestou sobre o tema durante sua participação no programa "Domingão com o Huck", afirmando: "A gente não pode permitir que acabem com o casamento homoafetivo, eu vou brigar por isso". A atriz Mariana Xavier comentou numa postagem com o vídeo de Déa: “Déa Lucia, certíssima! A gente tem mesmo que usar a voz e se mobilizar para impedir esse retrocesso”.