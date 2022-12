Família de Silvio Santos se reaproxima após caso de agressão contra a filha, Cintia Abravanel

Um caso de agressão contra uma das filhas de Silvio Santos reaproximou a família Abravanel, afirma o colunista Erlan Bastos, do portal EM OFF. Segundo informações, Cintia Abravanel, a filha mais velha do apresentador, teria sido agredida pelo próprio companheiro, em julho deste ano, caso que foi divulgado pelo próprio portal, em outubro.

VEJA MAIS

O colunista afirma que os familiares só tiveram conhecimento do fato após a publicação da notícia, e que após isso, a postura dos familiares com Cintia e com seu filho, Tiago Abravanel, mudou. Atualmente, a família busca deixar as diferenças do passado para trás em busca de reconciliação.

Caso de agressão contra Cintia Abravanel

A diretora de teatro e filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, hoje com 58 anos, foi agredida pelo próprio companheiro em julho de 2022. Segundo informações da coluna, Cintia teria sido agredida pelo companheiro com tapas, socos, chutes e até mordidas, após o homem, embriagado, culpá-la por não conseguir um trabalho como ator.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, Leandro Silvestre, o agressor, teria passado a tarde bebendo. No mesmo dia, passou a xingar a companheira, frustrado com sua carreira como ator. Ele chegou a agredir a mulher, que o denunciou por lesão corporal. Na versão do homem, ele afirma que Cintia o teria agredido por ser ciumenta e possessiva.

O casal está junto desde 2007, mas foi em 2021 que ambos oficializaram o relacionamento, com a assinatura de um termo de união estável.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)