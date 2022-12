Claudia Raia fala sobre polêmica com jornalista que não sabia o nome do seu bebê: 'Brincadeira'

Após receber uma série de críticas por supostamente debochar de um jornalista que não sabia o nome do seu bebê, Claudia Raia se pronunciou sobre a polêmica e negou ter desrespeitado o profissional, alegando que tudo não passou de uma brincadeira.

VEJA MAIS

Em um comunicado enviado a Lucas Pasin, colunista do Splash, a atriz alegou que sempre teve muito respeito pela imprensa e pelos jornalistas e que o vídeo foi editado de maneira equivocada. "Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente. O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim", disse ela.

Relembre o caso

Claudia Raia esteve presente em um evento na última segunda-feira (12) e, ao atender a imprensa, supostamente debochou do jornalista Renan Pereira, que perguntou se o seu terceiro filho já tinha nome. "Você não acompanhou? Você tá atrasadíssimo. Você tá péssima, contei na Ana Maria Braga, menino. Luca! Só você que não sabe", disse ela, recebendo um pedido de desculpas do profissional. Veja:

A atitude foi vista pelos internautas como desnecessaria e até mesmo arrogante, o que fez o nome da celebridade ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. "Ninguém é obrigada a saber o nome", disse um. "Se eu não sei, eu pergunto", comentou outro. "Agora todo mundo é obrigado a saber", alegou outro.

Já o jornalista envolvido falou sobre o assunto durante a edição de quarta-feira (14) do programa "Fococalizando". Lá, ele alegou que foi para o evento por conta de Gisele Bündchen e não recebeu o nome dos famosos que estariam na ocasião, por isso não teve como preparar uma pauta para entrevistá-los.

"Perguntei de forma muito educada se ela já tinha escolhido o nome e ela foi muito deselegante. Eu achei muito deselegante, por mais que tenha esse tom de ironia. Eu jamais iria enfrentá-la, eu respeitei o momento dela”, criticou ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)