Família de Naiara Azevedo é feita refém após ter casa invadida por assaltantes

Três assaltantes invadiram a casa em que vivem os pais da cantora Naiara Azevedo, na cidade de Farol, no Paraná. O crime ocorreu por volta das 6 horas desta terça-feira (29). Há notícias de que pelo menos a mãe e a irmã da sertaneja estavam no local e foram mantidas sob o domínio dos bandidos por cerca de duas horas.

O colunista Léo Dias teve acesso ao áudio de um tio de Naiara, Ademiro Azevedo. Segundo ele, a mãe da sertaneja se levantou para fazer o café da manhã e encontrou três homens dentro da residência. Ademiro informou que duas caminhonetes foram roubadas, sendo uma Amarok V6 e uma S10. No mesmo áudio, o familiar da cantora pede a pessoas da localidade que avisem caso observem esses veículos circulando pela cidade.

Fontes afirmam que Natália, irmã de Naiara, também estava na casa durante o assalto e que ela acordou com o barulho dos assaltantes no local. Ela teria tentado reagir, dando um soco em um dos bandidos, mas foi dominada. A família só foi liberada quando o terceiro bandido deixar a casa com um dos veículos.