Fafá de Belém participa do Mais Você e conta para Ana Maria Braga a história do Círio de Nazaré

Nesta terça-feira (24), Fafá de Belém participou do Mais Você, de Ana Maria Braga, e contou detalhes e curiosidades do Círio de Nazaré e de Nossa Senhora de Nazaré.

Bastante emocionada em algumas ocasiões, a cantora paraense destacou toda a programação que ocorre durante a segunda semana de outubro em Belém.

"É muito forte, porque o Círio é a maior procissão catolica mariana do mundo, mas todos estão no Círio, todas as religiões, quem tem fé está. É uma procissão de fé! Três milhões de pessoas, mas é a fé e gratidão que nos fazem caminhar em agradecimento à Ela", explica.

Fafá ainda recebeu uma mensagem emocionante do paraense Milton Cunha