Fábio Porchat inspira famosos ao pagar inscrições do Enem para seguidores

O humorista e apresentador Fábio Porchat decidiu comemorar seus 38 anos de uma forma diferente que, além de respeitar a orientação de não promover aglomerações, na contramão de alguns famosos, ainda criou uma rede de solidariedade em prol de estudantes que desejavam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas não tinham condições de pagar a inscrição.

A ação solidária foi aberta por Porchat na última quinta-feira, dia 2 de julho, quando ele anunciou nas redes sociais que pagaria 50 inscrições do Enem para seguidores que estivessem com dificuldades financeiras. Diante da repercussão da iniciativa, outras celebridades acabaram aderindo e ampliando o número de pessoas beneficiadas, como a também apresentadora Maisa e o deputado federal David Miranda.

"GENTE!!! Abrimos o link de novo porque a @maisa e o @_guilhermeO_ entraram na nossa rede e mais 50 inscrições vão ser pagas!!! Tá com o boleto aí do ENEM e os dados? Manda pra gente aqui pelo link!!!", escreveu Fábio no Twitter. Vocês são demais Maísa e Guilherme!!

Nesta segunda-feira (6), Fábio compartilhou a mensagem que recebeu de uma professora elogiando a sua atitude. "Como professora, já paguei muita inscrição, passagem de ônibus, almoço...tudo em nome da permanência dos meus alunos na escola. Vejo sua iniciativa como algo transformador. É como se você dissesse: Vai! O futuro está em suas mãos, mas vou abrir a porta para você", escreveu.