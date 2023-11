Fabio Porchat desabafa e assume culpa em separação por não querer filhos

Fabio Porchat revelou que se sentiu culpado sobre a separação com produtora Nataly Mega. O casal se separou no início de 2023. Os dois estavam juntos há cinco anos. Eles decidiram terminar a relação devido ao fato do apresentador não querer ter filhos, enquanto Nataly queria.

Porchat confessou ter se sentido mal por demorar tanto tempo a reconhecer a própria vontade. “Eu demorei muito a perceber isso porque eu estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. A gente vai indo para frente. No momento em que percebi foi muito rápido. Porque veio uma culpa muito grande. ‘Eu não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque ela precisa tomar uma decisão agora'. Não é justo, não foi justo o que eu fiz”, contou à apresentadora Catia Fonseca durante o Melhor da Tarde desta quarta-feira (29).

Fábio ainda revelou que a vontade de não ter filhos não tem relação com o fato de gostar ou não de crianças. “Outro dia falaram: ‘Mas você não gosta de criança?’. Pelo contrário, eu adoro criança. Por acaso tenho uma relação boa porque as crianças gostam de mim. Eu adoro, eu brinco, eu me divirto. Quando a criança ri, parece que tudo se apaga. A criança é uma luz", ressaltou.

Apesar da separação, o humorista sentiu que ficou mais leve com a decisão. "Acho que tirei um peso das costas, da paternidade, que me deixou mais leve, feliz e conectado comigo e com o que quero fazer para o meu futuro. Claro que, ao mesmo tempo, eu penso: ‘Na velhice eu talvez não tenha ninguém’. Mas quem que garante que com filhos você vai ter?", assegurou.