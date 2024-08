Fábio Porchat curte com a namorada dias de folga em Alter do Chão, no Pará

A partir de agosto até dezembro, Alter do Chão, distrito de Santarém, se rende ao verão amazônico e se torna um dos lugares mais visitados do Brasil. A temporada de seca faz com que o volume da água dos rios diminua e com isso surgem as praias de areia branca.

A imersão na natureza amazônica chama atenção dos turistas e de muitos famosos do Brasil. Quem está em Alter do Chão é o Fábio Porchat. Aproveitando a sua agenda de shows no distrito, ele chegou ao Pará nesta terça-feira (06), e já se jogou, literalmente, rio Tapajós.

VEJA MAIS

Ao Grupo Liberal, ele revelou “que o Brasil é o lugar mais lindo do mundo”.

Fábio tem aproveitados as belezas naturais de Alter ao lado da namorada Priscila Castello Branco, com quem tem compartilhado cliques românticos nas redes sociais.

O humorista ainda tem pela frente mais dois dias de folga, na sexta-feira (09), ele apresenta o espetáculo “Histórias de Porchat”, no Centro de Convenções de Santarém, com sessão às 20h30.