Fábio Jr. em Belém: relembre a última apresentação do artista na cidade

De volta a Belém após seis anos, o cantor Fábio Jr. se apresenta na capital paraense no dia 22 de junho com o show "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos", mesmo nome de um dos seus maiores sucessos. A última apresentação do artista na capital aconteceu no fim em 2018, com a turnê “O Que Importa é a Gente Ser Feliz”, que rodava o Brasil desde 2014.

VEJA MAIS

O último show de Fábio Jr. em Belém trouxe ao público uma noite romântica com canções que marcaram sua carreira, como “Só Você” e “Alma Gêmea”. Esta última, composta por Peninha, se tornou a música de abertura da novela "Alma Gêmea", exibida em 2005 pela TV Globo.

A escolha do repertório tocado na apresentação de 2018 foi feita com a participação dos fãs em uma enquete realizada nas redes sociais. O público escolheu músicas como "Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca” para integrarem a apresentação.

Relembre momentos de Fábio Jr. em Belém

Na capital, o artista paulistano gravou “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, um clássico do cinema brasileiro que está na lista dos 100 melhores filmes da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O longa dos anos 70 conta a história Salomé (Betty Fari), Lorde Cigano (José Wilker) e Andorinha (Príncipe Nabor), três artistas ambulantes que cruzam o país com a Caravana Rolidei, em uma jornada da Amazônia até Brasília.

Na trama, o trio apresenta espetáculos para a população brasileira humilde que ainda não possui acesso à televisão. Nas viagens, se juntam a eles o acordeonista Ciço (Fábio Jr.) e sua esposa, Dasdô (Zaira Zambelli), para cruzar a Amazônia pela rodovia Transamazônica até chegar a Altamira.

Incêndio no Palácio dos Bares

O "Palácio dos Bares", localizado no bairro da Condor, em Belém, foi um dos locais escolhidos para as gravações do filme 'Bye Bye Brasil'. Há pouco mais de 45 anos, em janeiro de 1979, o cantor e os atores José Wiker e Betty Faria quase morreram em um incêndio no espaço, hoje conhecido pelas tradicionais festas de brega.

Na época, o espaço, uma construção de palafita, não aguentou o super aquecimento dos refletores de cinco mil watts, colocados para encenar as festas que seriam exibidas no longa. Devido a isso, um incêndio iniciou e objetos foram disparados pelos ares por causa das chamas, atingindo o cantor, que teve cortes no pé.

José Wilker precisou se jogar no rio para não ser morto pelas chamas, sendo resgatado por pessoas que moravam próximo. Já a intérprete de Salomé conseguiu escapar e saiu em busca de ajuda na praça Princesa Isabel, que fica bem ao lado do Palácio.

O caso virou tema de um dos episódios do quadro "Tu Sabias?", que foi pelo Jornal Liberal 1ª edição, da TV Liberal. Na época, não existia brigada de incêndio por perto para apagar as chamas, porque, segundo noticiado pelo jornal "A Província do Pará", que cobriu o incêndio, não se acreditava que situações como aquela poderiam acontecer.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)