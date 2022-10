Fã lamenta adiamento após tatuar data do show do Coldplay no braço

O adiamento do show do Coldplay, que aconteceria no próximo dia 15 de outubro, em São Paulo, frustrou muito fãs brasileiros. O vendedor Vanderley Vieira, de Fortaleza, estava com a passagem comprada e hotel reservado para assistir o show e também fez uma tatuagem no braço com a data do evento.

Nesta terça-feira (4), a banda anunciou o adiamento da turnê Coldplay Music of the Spheres no Brasil devido a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin.

Vanderley desabafou no Twitter: “passagem comprada, hotel reservado e tatuagem feita = show adiado, o que eu fiz para merecer isso?”.

Ele disse que as despesas para assistir o show somam R$ 3 mil. A despesa extra, de apenas R$ 150, ficou por conta da tatuagem que ele fez para eternizar o momento esperado.

O fã do Coldplay disse ao Extra que vai refazer a tatuagem para incluir a nova data do show. “Vou fazer uma linha vermelha em cima dessa e colocar a data nova embaixo dessa. Não quero apagar nem cobrir essa, já que vai ter uma história para contar por trás dela no futuro”, disse.

“Não vou desistir. Vou ter que fazer outro esforço para tentar comprar outro ingresso para quando for acontecer a nova data do show”, afirmou.