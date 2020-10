Fã-clubes de Luan Santana anunciam fim das atividades

A maré não está boa para o lado do cantor Luan Santana. Na noit da terça-feira, 20, os principais fã-clubes do astro na internet publicaram um comunicado conjunto no Twitter, anunciando a decisão de suspender as atividades. Eles alegam ter um desgaste na relação com o cantor, como a falta de contato físico em eventos e bastidores de shows, bem como a ausência de Luan nas redes sociais.

Na página inicial, esses fã-clubes postaram a foto do cantor em preto e branco com a inscrição "Amar é saber sair de cena- Blackout fãs Luan Santana".

"Não queremos que ele explane a vida como influenciadores fazem, mas, como pessoas que sempre estiveram aqui desde o início, acreditamos que merecemos participar um pouco dela fora de estúdio, fora de holofotes", diz a postagem.

"Não queremos roteiro nem ninguém dizendo o que ele deve fazer ou não, queremos espontaneidade, e isso vem faltando há muito tempo", detalha a mensagem que é assinada pelas contas Luan Daily, News Luan Santana, Planeta Santana, Projeto Luan Santana, Modéstia Santana, Vips Capixabas, Spies Satanas e Tags Luan.

Confira a íntegra: