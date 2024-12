Ex-vocalista do Titãs, Paulo Miklos, é internado na UTI e tem agenda de shows cancelada

O cantor e ex-vocalista do Titãs, Paulo Miklos, de 65 anos, está internado na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo, após ser diagnosticado com gastroenterite. A informação foi confirmada por sua equipe, que também anunciou o cancelamento de sua agenda profissional para o final de ano. O artista, que deveria participar de um evento fechado na quinta-feira (12/12), não pôde comparecer devido à internação.

A esposa de Paulo Miklos, Renata Galvão, tranquilizou os fãs e informou que o quadro de saúde do artista não é grave, apesar das especulações nas redes sociais. Ela ressaltou que o cantor está sendo bem atendido por uma equipe médica qualificada e que, embora não haja previsão de alta, ele tem apresentado evolução positiva no tratamento.

A equipe médica segue monitorando o estado de saúde do cantor, e uma nova atualização será divulgada em breve, caso sua recuperação continue no ritmo esperado.