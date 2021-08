Ex-‘Rebelde’ pede que o RBD não seja associado à campanhas de vacinação brasileira

As redes sociais ficaram agitadas nesta segunda-feira (16) após o ator Christopher von Uckermann, conhecido por interpretar ‘Diego’ na novela mexicana ‘Rebelde’, mandar as prefeituras brasileiras pararem de usar imagens do RBD em campanhas de vacinação contra a covid-19. As informações são do Portal Metropolitana FM.

O ator chegou a comentar na publicação feita no Instagram da prefeitura de Sobral, no Ceará, pedindo que parem as associações: “Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso”.

(Reprodução: Instagram)

Em uma entrevista feita anteriormente, ele já teria se mostrado contra os imunizantes: “Não acredito na vacina, sou sincero com vocês. Acho que pode ser pior que a Covid. Sou uma pessoa que não acredita em vacinas”, disse ele.