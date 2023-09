Influenciadora Sarah Fonseca foca agora na atuação e no empreendedorismo

Empresária e influenciadora Sarah Fonseca está descobrindo novas emoções e expressões. Agora, a influenciadora digital e empresária, está enfrentando um novo desafio com a carreira de atriz.

Depois de estudar atuação em Paris, na França, Sarah está envolvida em um novo curso de atuação no Rio de Janeiro, e compartilha insights sobre suas descobertas na carreira. Ao longo de sua carreira como influenciadora digital, ela revela ter construído uma persona com grande equilíbrio em todas as áreas de sua vida. No entanto, ao embarcar na jornada para se tornar atriz, percebeu que não precisava mais se cobrar tanto para viver essa realidade.

“Não preciso me esconder em uma casca e mostrar para as pessoas ao meu redor uma postura de mulher simpática e forte que eu criei por conta da minha profissão como influenciadora. A exposição te faz criar essa casca, a gente fica mais desconfiado, mais cauteloso com quem se expressa e se abre”, conta.

Segundo a influenciadora, o processo de atuação não é apenas sobre dominar técnicas de interpretação, mas também sobre se descobrir e se conectar autenticamente com as emoções. Por outro lado, ela revela enfrentar dificuldades em dosar essas descobertas em sua vida pessoal e profissional, já que vem na contramão de tudo que praticou durante anos. “O processo de atriz vai em extremo oposto da carreira de influenciadora e pra mim isso tá sendo um desafio enorme: quando me abrir e quando me ponderar?”, confessa. Para Sarah, todo esse caminho representa muito mais do que a complexidade da arte de atuar, mas também é um exemplo de como explorar novas direções pode ajudar a crescer, evoluir e se reinventar cada dia mais.