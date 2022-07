Ex-Paquita revela rotina ' exaustiva e quase militar' no 'Xou da Xuxa'; entenda

A ex-Paquita Ana Paula Almeida, conhecida como "Pituxita Bonequinha", revelou detalhes dos bastidores do Xou da Xuxa, programa que fez grande sucesso no fim da década de 80 e início de 90, no livro que lançou ainda esse ano, o “Pituxita Bonequinha - Minha Vida de Paquita”, onde afirma que vivia sob a “mão de ferro” da diretora do programa, Marlene Mattos.

O sonho de Ana Paula era fazer parte do "Xou da Xuxa", como diversos adolescentes da época. Entretanto, a rotina das gravações, as proibições e exigências impostas pela diretora tornaram o sonho em pesadelo. Ela conta que Marlene era carrasca e mantinha todos sob uma rotina exaustiva e quase militar.

Entre os capítulos do livro, a ex-participante do "Xou da Xuxa" detalha o "manual das Paquitas", onde eram impostas regras disciplinares para dentro e fora do programa, entre elas: não frequentar bares, boates e festas, fechadas ou não; não sair à noite; não ter namorados ou paqueras; não beijar na boca; não sair desacompanhada dos pais; andar sempre com a barriga encolhida e frequentar aulas de etiqueta.

Ela relembra que as proibições eram acompanhadas de diversas outras exigências. “A vida de Paquita era glamourosa, mas a nossa rotina era como a de um soldado”, conta Ana Paula, que hoje em dia tem um estúdio de beleza. Ela afirma que apesar da diretora ser uma espécie de “general”, Xuxa deixava as coisas mais leves.

Ela disse que com Xuxa, desabafou sobre seu namoro, que quebrava as regras impostas por Marlene Mattos. Ana Paula se relacionou com Rafael Ilha, ídolo teen e cantor da banda Polegar. “Nós estávamos apaixonados e nosso namoro, se é que assim se pode dizer, não era nada convencional. Namorávamos por cartas. Rafael foi meu namorado de um beijo só”, explicou a ex-Paquita.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)