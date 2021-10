Ex-paquita Lana Rhodes posa nua durante o banho e chama atenção dos internautas para 'espetáculo'

Para chamar atenção dos internautas, a ex-paquita da Xuxa, Lana Rhodes, publicou uma foto totalmente nua no box do banheiro, na última segunda-feira (18). O intuito dela é causar impacto nos seguidores e tentar conquistar um valor para o espetáculo teatral, do qual ela participará. As informações são da Revista Quem.

"Aposto 30.000 reais (o valor da Vakinha para montagem do espetáculo Tônia) que esta foto da minha bunda amassada no box vai dar mais curtidas que o nosso filme tem de visualizações", escreveu, na legenda da publicação.

Em seguida, a atriz, que atualmente atua na novela ''’Nos Tempos do Imperador''', lamentou não ter verba suficiente para produzir vários espetáculos quando ela desejaria.

"(...) Não tem bunda no filme. Pode curtir a bunda e assistir o Tônia", completou, alfinetando.