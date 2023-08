Ex-namorada de cantor diz ter sido trocada por Pabllo Vittar: 'Me senti culpada'

O desabafo veio na web! Quele Souza usou o seu perfil no Instagram para contar sobre o fim de seu relacionamento com o cantor Danrlei O Kannalha. Nesta quinta-feira (10), após publicação do site 'Alô Juca', em que divulgava que um cantor baiano havia terminado o namoro para ficar com Pabllo Vittar, a fisioterapeuta resolveu contar que ela era a namorada traída pelos cantores.

"Chorei três meses sem parar. Era a maior falta de respeito eles dois. Ele ainda estava namorando comigo", disse ela. Quele disse estar desconfiada do envolvimento dos dois, desde que gravaram juntos 'Penetra'.

"Eu estava desconfiada. Ele falava que só estava trabalhando... Ficavam na putaria os dois e falando que era trabalho, que eu tinha que entender. Fiquei doente porque tudo ele me culpava", continuou.

VEJA MAIS

De acordo com Quele, o cantor terminou o namoro e ela teria procurado por ele, tentando retomar a relação: "Ainda me senti culpada e pedi perdão a ele para voltar. Ele não quis porque disse que estava apaixonado pela Pabllo".

Desabafo no Instagram de Quele Souza. (Reprodução do Instagram / Quele Souza.)

Quele disse ainda que o relacionamento entre o ex e Pabllo seria por interesse: "Ele teve a cara de pau de me dizer que precisava da Pabllo para ajudar ele a crescer nacionalmente. Disse que a Pabllo tinha que achar que ele estava apaixonado para ajudar ele a crescer e que eu não somava em nada na vida dele por eu não ser famosa".

Em publicação da parceria musical, Pabllo Vittar e Danrlei O Kannalha trocam elogios. "Estou penetrando com Pabllo", escreveu o baiano para divulgar o single, a cantora respondeu, "meu gostoso".

Procurada por Quem, a assessoria de imprensa da Pabllo Vittar negou o envolvimento amoroso. "Não procede. Eles são apenas amigos", informou. Já Danrlei fez um post divulgando o feat com a cantora e celebrando o rumo a um milhão de visualizações no YouTube.

Desabafo no Instagram de Quele Souza. (Quele Souza / Reprodução do Instagram.)