Ex-mulher de DJ Ivis, Pâmella Holanda mostra namorado em dia de aniversário

O povo brasileiro torceu bastante para que Pamella Holanda superasse toda a violência que sofreu no relacionamento com DJ Ivis. A influenciadora resolveu dar mais uma chance para o amor.

No seu perfil no Instagram, ela compartilhou o seu novo relacionamento. Pamella postou algumas fotos com o namorado, o piloto Junior Pinheiro, nesta quarta-feira, 09.

A revelação foi feita com um certo mistério, no seu stories: primeiro ela postou uma taça de drink em que aparece com a mão do amado em sua perna, em seguida veio a foto do casal se beijando.

Pamella comemorava seu aniversário, e comemorava com o amado. Ao lado do bolo de 28 anos, ao se referir a Junior, ela escreveu: "Baby".

Pamella Holanda usou seu perfil no Instagram para denunciar as agressões físicas que sofreu de DJ Ivis. A denúncia ocorreu em julho de 2021. Bastante abalada, ela resolveu falar sobre o assunto.

DJ Ivis foi preso, mas após quatro meses foi solto. Atualmente, ele trabalha com algumas parcerias musicais.