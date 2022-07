Ex-marido de Simaria reaparece no condomínio da cantora, diz colunista

O ex-marido de Simaria, Vicente Escrig, parece ter visitado a cantora no condomínio onde a irmã de Simone mora em São Paulo, Alphaville. A informação foi dada pelo colunista Leo Dias. A visita ocorreu nesta sexta-feira (1º) e levanta rumores sobre as causas do contato repentino. Os dois anunciaram a separação em agosto do ano passado e se enfrentam judicialmente pela partilha de bens.

Segundo detalhou a coluna, espanhol não só esteve na casa da ex-mulher, como também aproveitou dos benefícios do condomínio, como malhar na academia do local mais cedo. Não há informações se ele continua no local ou não e nem qual teria sido o motivo da visita.

O clima entre os dois, inclusive, estaria bem tenso por conta das disputas nos tribunais.

A coluna procurou pela assessoria de Simaria, que não nos retornou até o fechamento da matéria.