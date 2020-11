Ex-esposa posa com Claudia Jimenez nos 62 anos da atriz: 'Obrigada por me ensinar tanto'

No ar na reprise de "Haja coração", sua última novela, Claudia Jimenez completou 62 anos e ganhou uma declaração da ex-mulher, a personal Stella Torreão, com quem ela mora junto, no Rio. "Hoje é da Gorducha. Saúde, te amo. Obrigada por me ensinar tanto nessa vida", escreveu Stella na legenda do post com fotos das duas e mostrando que a atriz está ótima.

Claudia e a personal se separaram em 2008, após dez anos de casadas, mas continuaram morando juntas. "Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida, e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica", contou Vera numa entrevista em 2018.

"A Stella não foi a primeira mulher. Eu já tinha namorado outras. É que são pessoas conhecidas, e não posso falar nomes para não expor (risos)", completou a artista, que em 2013 precisou se afastar da novela "Além do horizonte" para fazer uma cirurgia cardíaca e foi internada com problemas de saúde em 2014.