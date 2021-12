Ex de Viih Tube esclarece sobre traição: 'Eu errei, não vou me vitimizar'

Bruno Magri, o ex-namorado de Viih Tube, postou um vídeo no Stories do Instagram para falar da traição que teria motivado o rompimento do casal após três anos de relacionamento. Nesta segunda-feira, 13, vazou um vídeo íntimo do rapaz com outra mulher. Bruno confirmou a traição, mas negou que tenha ocorrido enquanto a influenciadora estava confinada no BBB-21. Ele confirmou que a pulada de cerca ocorreu dois anos e meio atrás e que namorada soube na época, mas o casal tentou levar o namoro adiante, sem sucesso.

"Pessoal, vim esclarecer algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, cês ficaram sabendo. Não vou começar o clichêzinho de 'não queria ter que vir aqui me justificar', não tem como justificar o injustificável", inicia Bruno no vídeo postado na tarde desta segunda-feira.

Ele confirma o que ocorreu: "Eu errei, não vou me vitimizar. A Vitória sabia do erro, não aconteceu de agora, foi de dois anos e meio atrás. Ela escolheu perdoar. A gente tentou a relação de corpo e alma que desse certo, infelizmente não deu. De fato (a traição) foi um dos motivos do término, não entendi porque veio tudo isso à tona agora".

Em seguida, Bruno lamenta que a ex-namorada tenha sido exposta com a publicidade que o vídeo acaba de ganhar. "Com toda essa situação a Vitória foi exposta ao ridículo. Eu queria publicamente, mais uma vez, pedir perdão a ela, que não merece passar por isso".

Bruno disse ter conversado com Viih antes de postar o vídeo com os esclarecimentos do caso e criticou as "páginas de fofoca": "Não tiro a razão das páginas de fofoca porque é o trabalho deles eles tem que compartilhar as informações de qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa pública, escolhi isso pra minha vida, tenho que lidar com as consequências, mas que procurem apurar a fundo e ter provas antes de falar".

O rapaz aproveitou para criticar pessoas conhecidas do casal que, mesmo após o término, procuram a loira para "inventar coisas não sei a troco de quê". "Eu só quero seguir em paz, porque carreguei isso por muito tempo, foi horrível, eu machuquei muito a Vitória, tenho a consciência disso".

Bruno finaliza o vídeo dizendo que "não é mais o mesmo" após as consequências que enfrentou da traição. "Eu escolhi me perdoar. A gente tentou novamente, não deu certo. Desejo tudo de bom pra ela. Aprendi muito com tudo isso".

Ele também se desculpou com os seguidores: Eu queria pedir perdão geral porque sei que decepcionei muita gente. De coração, eu não precisava tá aqui agora porque a pessoa pra quem eu devia satisfação era a vitória. Eu já conversrei com ela, já esclarecemos tudo, ela tá de boa. Mas tenho muita consideração por quem me acompanha, acompanhava o casal. E eu sei que chateei muita gente, não me orgulho disso. Infelizmente eu errei, aprendi com o erro, não tem como justificar, a vida segue".