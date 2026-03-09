Ex de Sandy, Lucas Lima surge em clima de carinho com nova namorada
O músico assumiu Nina em janeiro deste ano
O músico Lucas Lima compartilhou nas redes sociais, nos últimos dias, um momento de descontração ao lado da nova namorada, a publicitária e fotógrafa Nina Forlin.
VEJA MAIS
Nas imagens, Nina realiza uma brincadeira comum nos vídeos do músico: arremessar um filtro de papel diretamente no suporte do coador para preparar café. O desafio foi concluído com sucesso, e o casal comemorou o acerto com pulos, abraços e beijos.
O ex de Sandy costuma compartilhar esse tipo de conteúdo nas redes, já que é conhecido entre seguidores pelo gosto pela bebida e por registrar essas “manobras” durante o preparo do café.
Romance
Lucas assumiu o relacionamento com Nina em janeiro deste ano e, desde então, tem compartilhado gradualmente alguns registros ao lado da namorada nas redes sociais. Além de atuar como fotógrafa, ela também é professora de yoga e trabalha em uma plataforma de streaming. Os dois têm em comum o interesse pelo surf.
Este é o primeiro relacionamento que o músico torna público desde o fim do casamento com a cantora Sandy. A separação foi anunciada em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento e 15 anos de casamento.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA