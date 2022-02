Ex de Boninho, Narcisa pede ao diretor programa com Gretchen

Narcisa Tamborindeguy e Gretchen estão mais juntinhas do que nunca! As musas participaram de uma campanha de Carnaval para uma marca de roupas e ficaram animadas com a possibilidade de manter a proximidade mesmo após o término do projeto. Em entrevista ao Splash, do UOL, a socialite disse que vai pedir ao ex-marido, o diretor Boninho, um programa ao lado da Rainha do Rebolado.

"A Gretchen é alto astral, um ícone brasileiro! Dançamos muito 'Conga La Conga', fomos até o chão. Ela já topou participar de uma live minha. Quem sabe a gente não ganha um programa de TV juntas? Vou pedir ao Boninho!", disse a socialite.

"Um programa meu teria de ser muito divertido, mas também servir para ajudar outras mulheres", opinou Gretchen.

Narcisa e Boninho foram casados por três anos

Vale lembrar que Boninho e Narcisa se casaram em 1983 e ficaram juntos por três anos. O casal teve uma filha, Marianna Tamborindeguy de Oliveira.

Recentemente, Narcisa concedeu uma entrevista ao jornal Extra em que falou sobre o casamento com o Big Boss. “Tivemos uma linda filha juntos, da qual me orgulho muito pela pessoa, cidadã e profissional que ela é. Com ele, minha relação é de respeito e vivemos cada um em seu quadrado. Somos pessoas bem resolvidas. Sobre o BBB, eu acompanho, sim, e amo. Mas só participaria se pudesse ter alguém para cuidar dos meus cabelos e make”, relatou.