Ex-BBBs aproveitam volta do programa e ganham seguidores nas redes sociais

A ex-BBB e A Fazenda, Hariany Almeida voltou a fazer a alegria dos seus fãs e seguidores ao exibir sua boa forma nas redes sociais durante suas férias de verão. A gata mostrou que está com tudo em cima ao compartilhar no Instagram um clique sensual.

Na foto, Hariany Almeida está em Jericoacoara, Ceará, curtindo seus dias de folga e surgiu usando um biquíni vermelho em uma praia, exibindo sua beleza corporal. Nos comentários, fãs ficaram enlouquecidos com o registro. “Deliciosa“, disparou um. “Você é linda demais”, disse outro. “Que corpo“, afirmou uma.

Outra ex-BBB que também está em Jericoacoara, no Ceará, na companhia de Hariany e Paula Sperling - vencedora da edição de 2019, Carol Peixinho aproveitou seus dias de férias e mostrou que está com tudo em cima ao exibir seu bronzeado em um clique sensual no Instagram.

No clique, Carol Peixinho mostrou seu bronzeado ao empinar o bumbum, enquanto usava um biquíni de oncinha. Nos comentários, fãs elogiaram a beleza da gata. “Maravilhosa demais”, destacou um. “Você está plena! Linda demais“, comentou outra. “Belíssima“, comentou um terceiro.