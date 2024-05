VÍDEO: Ex-BBBs Andressa e Nasser anunciam gravidez: 'Agora somos três'

Os ex-brothers Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, que se conheceram no reality, anunciaram que estão grávidos. Com um vídeo postado nesta quarta-feira (29), o casal compartilhou a boa notícia: "Agora somos três".

"Era um grande sonho nosso!", disse Andressa. "Faz tempo que eu estou ansioso para ser pai. Estou calmo e confiante. Já sabe que vem com muito amor e carinho. Estamos aguardando faz tempo já", emendou Nasser.

No vídeo, o casal aparece em momentos especiais desde que se conheceram no BBB13 até hoje. Com a barriguinha da sister à mostra, eles têm em mãos o resultado do exame positivo, que sinaliza o terceiro mês de gestação, e também uma ultrassom do bebê.

Nasser e Andressa completaram 11 anos juntos em janeiro deste ano. O casamento ocorreu em agosto de 2021, com um cerimônia íntima a céu aberto. Em dezembro do ano passado, ocorreu outro casamento.