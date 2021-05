Ex-BBB Thaís Braz curte praia no Rio de Janeiro

Nem o friozinho que está fazendo no Rio impediu a ex-BBB Thaís Braz de mergulhar na Praia da Barra da Tjuca, na Zona Oeste da cidade. Ao perceber que estava sendo fotografada por um paparazzo, a dentista goiana acenou com um sinal de positivo e sorriu.

A ex-sister escolheu um biquíni vermelho para o programa. Mesmo na praia, ela não deixou de se maquiar e fez um leve delineado nos olhos. Muito simpática, Thaís ainda fez fotos com um fã na praia e depois tomou açaí na companhia da amiga Talita Nogueira, namorada do ator Thiago Martins.

Na terça-feira (18), Thaís contou que já beijou desde que deixou o BBB 21 e afirmou que o affair é um ator. A goiana, no entanto, não citou nomes e disse não saber se o relacionamento terá continuidade. “Precisava beijar na boca”, disse a influencer, que também já foi apontada como possível novo affair do cantor Xamã.

Ela apenas evidenciou que o ator não é Fiuk, com quem trocou alguns beijos no reality show. As revelações aconteceram ao participar do quadro Eu Nunca, no canal Hotel Mazzafera, de Matheus Mazzafera.