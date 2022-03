Ex-BBB surpreende internautas com cirurgia que reduz a testa

Thaís Braz se tornou conhecida no Big Brother Brasil 21. A dentista recebeu alguns rótulos com a exibição do programa, mas o que mais lhe incomodava eram comentários sobre o tamanho da sua testa. Ela já chegou a demonstrar inúmeras vezes, pelas redes sociais, o quanto isso lhe causava desconforto.

Nesta quinta-feira (10), a ex-BBB surgiu com uma faixa na testa e explicou que passou por um procedimento para diminuir a região. De acordo com ela, são dois centímetros a menos agora.

"O tamanho da minha testa era minha insegurança. Fiz isso para me sentir melhor", contou aos seus seguidores no Instagram. "Era uma coisa que me incomodava muito, desde criança. Tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e está tudo bem, foi supertranquilo", acrescentou.

A influenciadora disse que garantiu que com a retirada desses 2 cm, o seu rosto encontrou a simetria que é de 6 centímetros. "O tamanho final que a minha testa vai ficar é medido com o meu rosto, para ver a proporção", afirmou. Ela chegou a falar sobre valores, contando que o procedimento custa em torno de R$ 25 mil.