Ex-BBB Paulinha Leite desabafa e revela angústia com saúde do filho recém-nascido na UTI

Subcelebridade teve um parto complicado de gêmeos e um dos filhos está na UTI desde o nascimento

Gabrielle Borges
fonte

. A ex-BBB também agradeceu pelas orações que os fãs e seguidores estão fazendo pela saúde dela e dos familiares. (Reprodução/Redes Sociais)

A ex-BBB Paulinha Leite usou as redes sociais para atualizar os fãs e seguidores sobre o estado de saúde do filho Ethan, internado na UTI desde o nascimento no dia 28 de outubro.

Paulinha desabafou sobre os dias complicados que vem enfrentando desde o parto de Ethan e da irmã gêmea Luz. A influencer tinha atualizado os fãs sobre o filho no início desta semana, mas voltou a se afastar das redes sociais. “Eu sumi de novo daqui, mas é porque realmente eu não tenho cabeça para internet, para nada. Eu mal pego no meu celular”, desabafou no Instagram.

Em seguida, falou mais sobre os gêmeos. “A Luz está comigo, é a coisa mais linda. Logo, logo vocês vão ver ela por aqui. O Ethan continua na semi-intensiva, ele está estável, deu uma melhorada. Ele vai ser reavaliado daqui a 48 horas e eu espero ter só notícias boas”, contou.

O menino segue em observação médica, após o parto ele sentiu dificuldades para manter a temperatura corporal e vômitos, enquanto a menina está bem e sem nenhuma complicação. A ex-BBB também agradeceu pelas orações que os fãs e seguidores estão fazendo pela saúde dela e dos familiares.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

