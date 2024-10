Ex-BBB Larissa Tomásia recebe oferta de R$ 50 mil para seguidor lamber os seus pés

A ex-BBB Larissa Tomásia compartilhou com seus seguidores uma proposta inusitada que recebeu na DM do X, antigo Twitter. Um seguidor ofereceu R$ 50 mil para lamber os pés da sister após um treino na academia.

“Olá, te dou 50 mil se me deixar lamber seus pés depois de um treino na academia”, começa o usuário identificado como ‘virgin beta male loses’. Em seguida, ele ainda revelou que mandaria o dinheiro antes mesmo do ato, e depois eles combinariam como funcionaria tudo: “Te envio o dinheiro agora, se quiser. E, depois, a gente combina sem pressa, no sigilo.”

A história viralizou nas redes sociais e os internautas ficaram chocados com a proposta. Alguns, inclusive, afirmaram que aceitariam “sem pensar duas vezes.”