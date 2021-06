Ex-BBB, Hariany Almeida, exibe curvas em biquíni cavado e enlouquece a web

Hariany Almeida mostrou que continua linda e com um corpaço muito bem definido. A ex-BBB movimentou as redes sociais nesta terça-feira (1º), com clique publicado no Instagram. Os seguidores e fãs ficaram babando.

A musa esbanjou sensualidade e charme, se tornando rapidamente um dos principais assuntos da web com o registro quente.

Na foto, a famosa surgiu sensualizando, exibindo todas as suas curvas, enquanto usava um biquíni em tons de verde limão e laranja, com estampa animal print.

A pose sedutora a fez ganhar diversos elogios dos fãs, que reagiram. “Maravilhosa demais“, elogiou uma seguidora. “Alguém: “Ah mas por que a mulher brasileira é tão admirada no mundo todo”? Nós: “olha esse post”, brincou outro. “Perfeita, como sempre”, elogiou um terceiro