Ex-BBB Eliezer revela quanto custou a cirurgia de redução de mama; veja

Na última sexta-feira (1º), o ex-participante do Big Brother Brasil e influenciador digital, Eliezer, compartilhou abertamente com seus seguidores o valor dos procedimentos estéticos pelos quais passou recentemente. Esses procedimentos incluíram uma cirurgia de ginecomastia e uma lipoaspiração, realizados com o propósito de reduzir a gordura e o volume de sua região peitoral.

Ao iniciar sua revelação de custos, Eliezer declarou que "Se eu fosse pagar tudo, minha cirurgia custaria em torno de R$100 mil, considerando tanto a ginecomastia quanto a lipoaspiração, no formato". No entanto, o influenciador também fez questão de esclarecer que não precisou desembolsar o valor total desses procedimentos estéticos.

De maneira transparente, ele compartilhou: "Não vou ser hipócrita; não paguei o valor integral. Há muitas negociações envolvidas, e vocês sabem disso, não há necessidade de esconder. Então, eu fiz um pagamento, mas não foi pelo valor total. Acredito que saiu do meu bolso um pouco menos da metade desse montante".

Eliezer também enfatizou a disponibilidade da cirurgia de ginecomastia, isoladamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ressaltando que "o SUS é uma ótima opção". Ele destacou que muitos homens podem evitar os desafios emocionais e de saúde associados à ginecomastia aproveitando esse sistema de saúde público.

Dessa forma, Eliezer compartilhou detalhes precisos sobre os custos de seus procedimentos estéticos, ao mesmo tempo em que conscientizou seus seguidores sobre a alternativa gratuita oferecida pelo SUS para a cirurgia de ginecomastia.