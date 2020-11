Ex-BBB é investigado por acidente que matou um homem

A Polícia Civil investiga um acidente envolvendo o ex-BBB João Maurício Dantas Leite, de 42 anos, que causou a morte de um homem, também de 42. O acidente aconteceu na GO-020, em Pires do Rio, Goiás. O ex-BBB e pecuarista dirigia uma caminhonete e atropelou a vítima, que não teve a identidade divulgada.

João Maurício participou do BBB 12, realizado em 2012. Ele não foi localizado para se pronunciar sobre o caso.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (6), na altura do KM-147. O delegado Igor Carneiro, responsável pelo caso, explica que João Maurício permaneceu no local após a colisão, prestou socorro e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"O motorista foi ouvido, relatou que estava transitando e, de repente, a vítima ingressou correndo em direção à via. Ele disse que não teve nenhum tempo de reação, de tentar evitar a colisão. Infelizmente, a pessoa veio a óbito no local", disse o delegado.

O pecuarista passou pelo teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica.

O delegado afirmou que deve ouvir testemunhas nos próximos dias e aguarda a emissão dos laudos para concluir a investigação. "A princípio, estamos tratando o caso como acidente, mas não descartamos nenhuma hipótese", relatou.