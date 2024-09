Ex-BBB é assaltado e relata desespero ao mostrar estilhaços de vidro

Ex-participante do Big Brother Brasil na Globo, Gui Napolitano revelou ter sido assaltado em São Paulo. O participante do programa de 2020, disse que tudo ocorreu na última sexta-feira (30), quando ele fazia uma viagem por carro de aplicativo.

Gui contou que foi pego de surpresa com o bandido quebrando o vidro para pegar seu celular.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-brother explicou que estava saindo do shopping Eldorado, na zona oeste da capital paulista, quando tudo aconteceu: "Sumi porque fui assaltado ontem, mas já estou bem".

"Assalto de ontem, na Marginal Pinheiros, próximo à ponte Eusébio Matoso. Não mexam no celular nem se estiver como passageiro. Isso acontece todos os dias em São Paulo. Os bandidos quebram o vidro e roubam o celular. Quem cuida de mim não dorme, amém", alertou Gui.

"Fiquem atentos", continuou ele. "[O vídeo] Foi filmado do celular do motorista, ele me emprestou o celular. Fica de alerta para todo mundo. Não mexam no celular nem em movimento, nem com o vidro fechado. Eu vacilei, porque eu estava assinando um contrato de trabalho", desabafou.