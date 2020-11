Ex-BBB Daniel Lenhardt mostra nude durante banho e fãs reagem: 'Faltou ar'

Daniel Lenhardt chamou a atenção dos fãs com uma publicação nas redes sociais. Em nude produzido durante um banho, o ex-BBB aparece apenas com a espuma cobrindo as suas partes íntimas. "Banho de ervas e algumas espumas", escreveu o modelo na legenda da postagem. Na sequência, seguidores de Daniel se derreteram com a imagem.

"Estou na dúvida se gostaria de ser uma espuma ou uma erva", brincou um dos internautas. "Vamos com calma, faltou ar", disse outra.

"Não é seu aniversário, mas está de parabéns", afirmou uma terceira admiradora. Os seguidores de Daniel também citaram Marcela, que teve um romance com o modelo durante o "BBB 20". "Marcela, corre aqui", pediu um seguidor. "Não vale provocar", destacou outro na sequência.

Ontem, Daniel compartilhou com os fãs o encontro com Pyong Lee no aeroporto. "É muita coincidência, cara. Eu me emocionei. Não acreditei. É a primeira vez que a gente se encontra depois do BBB", contou nas redes sociais.