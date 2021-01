Ex-BBB Ariadna Arantes faz ensaio sensual 10 anos após ser capa da Playboy; assista

Ariadna Arantes, participante do BBB 11, fez um novo ensaio sensual para comemorar os 10 anos desde que posou para a revista Playboy. Os “cliques” foram feitos na quarta-feira (27), em Jacarepaguá (RJ). As fotos serão publicadas na revista "Spicy Fire Magazine", que deve ser lançada no fim de fevereiro.

A modelo disse que fez apenas uma única exigência para fazer o ensaio: que as fotos não tivessem nenhum retoque. Pelo Instagram, Ariadna celebrou a oportunidade de estampar, mais uma vez, uma capa de revista.

"Aceitei esse convite para quebrar paradigmas. Existem mulheres de todos os jeitos e formas e personalidades. Mulher padrão não existe. E mesmo estando com curvas, eu decidi representar a mulher normal. A que não tem vergonha do seu corpo. As que vestem de 36 a 48... Sua beleza existe. Está em cada centímetro do seu corpo. Está na sua alma e em seu coração", escreveu.

No ano passado, Ariadna contou que a experiência de posar para a Playboy não foi das melhores.

"Não foi um sonho para mim. Eu era mal assessorada na época. O contrato voltou mais de cinco vezes para minha mão. O bem material não veio. Sonhava comprar um apartamento, mas o cachê não deu para nada. Além disso, não tive festa no lançamento da revista, como todas tinham, nem pôster meu na banca", lamentou a modelo, que foi a primeira transexual a participar do BBB, em entrevista ao canal "Clube da Vip".